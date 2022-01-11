Мнение: Встреча в Женеве

Рябков об итогах первого раунда переговоров между США и РФ.

В целом, пока лишь обозначено, что переговоры продолжаются, стороны обозначали позиции (например, США снова говорили, что не согласятся заморозить расширение НАТО, а РФ в свою очередь требовала письменных обязательств заморозки расширения НАТО) и продолжат их обсуждать. Классика "договорились договариваться дальше". Какого то явного прогресса не наблюдается, что впрочем вряд ли кого-то сильно удивило.

Многие из "открытого и прямого обсуждения" разумеется осталось за кадром. Что-то возможно просочится в прессу через различные контролируемые утечки.

После переговоров стороны уже традиционно начали пугать друг друга войной, санкциями и т.п. Как только (если) договорятся, алармистская риторика должна пойти на спад.

Вместе с тем, можно отметить, что США не выходят из переговоров и обсуждают требования РФ, причем в двустороннем формате, без ЕС, НАТО и тем более Украины, при этом как раз обсуждаются ЕС, НАТО и Украина.

PS. Относительно заявлений Блинкена, то можно начать перечислять действия НАТО после 1991 года. И государственный переворот на Украине забывать не стоит.

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