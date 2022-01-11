 

Генсек ОДКБ в Казахстане обсудит меры по нормализации обстановки

11.01.2022, 4:46, Новости дня
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Генсек ОДКБ Станислав Зась в ходе рабочего визита в Казахстан 11-13 января обсудит с руководством страны меры по нормализации ситуации, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«В ходе встреч, как ожидается, будет обсуждаться ситуация в Республике Казахстан и меры по нормализации в стране. В ходе поездки запланированы встречи с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди, Помощником Президента – Секретарем Совета Безопасности Асетом Исекешевым и первым заместителем Министра обороны – Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РК генерал-лейтенантом Маратом Хусаиновым», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В Алма-Ате Зась «встретится с командующим Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковником Андреем Сердюковым, ознакомится с ситуацией в городе, побывает на командном пункте и в точках развертывания КМС».

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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