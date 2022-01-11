Мнение: Стая товарищей

Еще одна интересная грань в казахстанской истории. Ни один из руководителей, ни одно сколь-либо значимое лицо, включая как представителей провластных структур, так и какой-нибудь официозной реестровой оппозиции, вообще не поинтересовался — как там дела у Елбасы? Здоров ли он? Может, надо чего? Корзинку печенья прислать? Врача хорошего там?

Нет. Всем уже наплевать. Два дня — списали и забыли. Сик транзит…

Работа у них такая. Пока в кресле — дружба до гроба. Как из кресла — а кто это?

И ни у кого не возникло, к примеру, вопросов, к Токаеву. Назарбаев по закону был пожизненным руководителем казахского Совбеза. То есть — процедура отстранения по любым обстоятельствам была не предусмотрена вообще. Только смерть. Если умер — то по-людски было бы принести соболезнования. Не умер — то спросить, как он и что он.

Присвоение Токаевым полномочий руководителя Совбеза — однозначно узурпация власти. Сразу. Уголовка по любому кодексу любой страны. Но кто будет возмущаться? Дважды сидящий повторные сроки и обнуливший все предыдущие? Или третий десяток разменивающий на высоком посту? Да и зачем это им — они прекрасно знают, что как только за ними закроется дверь (или захлопнется крышка) — их забудут точно так же, а все, что они сейчас подгребли под себя, будут отгребать друзья-соратники. Ни у кого ни малейшей иллюзии. Сами такие.

Поэтому это обычная стая шакалов, которая даже не обернется, когда один из ее членов упадет, сломает лапу или залетит в капкан. Хотя, может, я на этих благородных животных и напраслину возвожу.

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