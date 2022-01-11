 

Из моргов украли тела «боевиков»

11.01.2022, 4:08, Разное
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании глав стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал лидерам государств-союзников, что в протестах в стране участвовали некие «зарубежные боевики», но их тела из моргов и с улиц забрали другие террористы «известного происхождения».

«С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников, — пояснил он. — Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно так они заметают следы».

Токаев также пообещал предоставить доказательства подготовки «террористической агрессии» против Казахстана, но «позже».

Во время протестов в Казахстане со второго по 10 января погибли 16 силовиков, число жертв среди гражданских неизвестно. Задержаны почти 8000 протестующих.

В стране развернуты миротворческие силы ОДКБ — 2300 человек из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистан. Они дислоцированы в Нур-Султане, Алматы, Алматинской области.

Протесты в Казахстане начались с города Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный природный газ. В следующие дни митинги прошли по всей стране, а протестующие стали требовать ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики. В бывшей столице страны Алматы начались силовые столкновения, погромы и расстрелы.

В ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку, президент Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был Назарбаев. 5 января Токаев обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы».

Источник: Новая газета



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