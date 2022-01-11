Мнение: Охрана аэропорта Алма-Аты
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Видео с российскими десантниками охраняющими аэропорт Алма-Аты, где еще несколько дней назад резвилась банда погромщиков. Стоит также отметить, что при освобождении аэропорта по заявлению МВД Казахстана погибли двое сотрудников казахских спецподразделений.
Плюс вывоз желающих улететь из Алма-Аты в Москву. Как граждан РФ, так и иностранцев.
На фото разведывательно-ударный БПЛА "Орлан-10" в аэропорту Алма-Аты.
Ранее отмечалось, что БПЛА перебрасывались вместе с системой "Леер-3".
Фото вроде 6 января.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет