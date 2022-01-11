Мнение: При своих

Госдепартамент по итогам переговоров с РФ в Женеве заявил, что Украина по-прежнему должна иметь возможность вступить в НАТО, позиция США не изменилась.

Строго говоря, переговоры закончились ничем по всем поднятым вопросам. Все остались при своем. В чем был их смысл, на самом деле загадка. Особенно если учесть, что ни малейших возможностей у Кремля за исключением шантажа с нападением на Украину повлиять на итоги этих переговоров не было. При этом все прекрасно понимали, что за шантажом нет ничего. Да, в общем-то, сейчас уже далеко не 14 или 15 год, когда российская армия могла пусть и на очень локальном участке, но разгромить то, что называлось ВСУ. Сегодня итогом столкновения на Донбассе может стать совсем неприятный для Кремля результат. Ну, а к масштабной войне всерьез и без дураков у кремлевских нет ни малейшего мотива. В общем, они знали, что мы знаем, что они знают, что никакой войны не будет. А потому шантаж с самого начала был банальным блефом. На такой базе рассчитывать на внезапное согласие США с кремлевским «ультиматумом» было совершенно нелепо.

Что в итоге и произошло. Посидели-поговорили и разошлись.

Россия надежно скатилась из сверхдержавы, обсуждающей глобальные вопросы, в рядовую региональную с постепенным скатыванием дальше по наклонной. Теперь мы обсуждаем мелкие местечковые проблемы, буквально уговаривая американцев пойти на уступки (даже не на размен, а просто по доброй воле — дяденька, ну войдите в наше положение. А как иначе — меняться-то нечем. У Кремля нет ничего, что могло бы заинтересовать или напугать американцев).

Упражнения Путина на внешнем поле начинают вызывать буквально жалость — ну очень ему хочется не быть, так казаться серьезным игроком. Но не получается. Никак. А ничего удивительного-то на самом деле нет. Внешняя политика — это проецирование внутренней политики в окружающее пространство. Если внутренняя политика провалена напрочь, если страна представляет из себя выжженное пространство — то что из этого пепелища можно проецировать вовне? Только смрад и пепел пожарищ. И всё.

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