Задержанный в Казахстане киргизский музыкант вернулся на родину

Киргизский музыкант Викрам Рузахунов, которого сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках, вернулся на родину, сообщил источник из его окружения.

«Да, он уже приехал в Кыргызстан, но мы пока с ним не виделись», – цитирует его РИА «Новости».

Киргизские СМИ сообщают, что Рузахунов пересек границу через контрольно-пропускной пункт Ак-Жол в 30 километрах от Бишкека. Общаться с прессой освобожденный музыкант не стал – автомобиль с Рузахуновым проехал мимо ожидавших журналистов. Куда повезли артиста, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что пять киргизских граждан были задержаны во время беспорядков в Казахстане.

До этого источник в силовых структурах Киргизии сообщил, что житель Киргизии Викрам Рузахунов, которого сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в причастности к беспорядкам, освобожден из-под стражи.

В воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта. Зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.