 

Волонтеры Победы поздравили более 30 тыс. ветеранов по всему миру с Новым годом

11.01.2022, 3:52, Новости дня
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Волонтеры Победы подвели итоги акции «С Новым годом, ветеран!», которая во второй раз прошла не только в России, но и в других странах. Добровольцы поздравили 30 тыс. ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Добровольцы из Ливана, Узбекистана, Венгрии, Германии, Нидерландов, Приднестровья, Молдовы, Панамы, Киргизии также поздравили своих ветеранов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наша акция «С Новым годом, ветеран!» призвана подарить фронтовикам хорошее настроение, улыбки. Сама с большим удовольствием второй год подряд в костюме Снегурочки навещаю наших ветеранов, дарю им подарки. Это невероятная радость видеть их счастливые глаза, слышать слова благодарности. Хотя на самом деле это они заряжают нас, волонтеров, на год вперед жизнелюбием и оптимизмом», – подчеркнула Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», депутат Государственной думы.

В Узбекистане Волонтеры Победы, переодевшись в костюмы, поздравили участников Великой Отечественной войны, ветеранов труда, блокадников. «Принести в дом ветеранов праздничное настроение в преддверии Нового года – это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы еще раз сказать ветеранам «спасибо». Их истории действительно трогают до слез», – рассказал координатор международной команды «Волонтеры Победы» в Узбекистане Ежков Сергей.

В региональных отделениях и странах добровольцы выбирали формат поздравления, наиболее подходящий под эпидемиологическую ситуацию в субъекте. В зависимости от этого они приходили в костюмах, организовывали концерты перед домом, вручали подарки с открытками, звонили по телефону, исполняли заветные желания героев.

Волонтеры Победы в Челябинской области организовали в муниципалитетах акции по сбору продуктов, необходимых предметов быта, открыток, Писем Победы и подарков для ветеранов. Все желающие жители городов, ближних сел смогли присоединиться и внести свой посильный вклад в поздравление. Ежедневно волонтеры развозили более двадцати подарков для ветеранов.

Акция организована Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» при поддержке Всероссийского проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» и организационного комитета «Наша Победа».



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