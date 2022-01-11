Мнение: О бегстве либерала… Кто ещё «сдулся»?

Ещё недавно известные «либералы» с известными фамилиями, указывающими на принадлежность к известной нации, в путинской России жили весьма комфортно, несмотря на все «гонения». И неплохо зарабатывали на своём «либерализме», окучивая часть публики. Но вот подули иные ветры (или ветра)… Внезапно, как зима для коммунальных служб.

Короче, ещё один решил переждать это суровое время подальше от критикуемого и охаиваемого источника доходов

Писатель, публицист, поэт и драматург Виктор Шендерович, признанный СМИ-иноагентом, вдруг решил уехать из России. «Я принял решение переждать снаружи», — написал он в своём Facebook. Виктор Шендерович не уточнил, куда именно отправится. В качестве причины отъезда писатель назвал грозящее ему уголовное дело по иску бизнесмена Евгения Пригожина, о судимости которого смелый либерал заявил в эфире «Эха Москвы».

После этих слов писателя Евгений Пригожин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также компенсации морального ущерба в отношении Виктора Шендеровича, «Эха Москвы» и его главного редактора Алексея Венедиктова. Предприниматель потребовал удалить сведения из публичного доступа, опровергнуть их и взыскать компенсацию с автора реплики, а также с учредителей «Эха Москвы» — по 5 млн руб.

Это произошло уже после того, как 24 декабря Приморский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с радиостанции в пользу Евгения Пригожина 1 млн руб., а с Шендеровича — 100 тыс. руб. Алексей Венедиктов сообщил о намерении обжаловать решение. В ответ «кремлёвский повар» подал в полицию заявление о возбуждении против писателя уголовного дела о клевете. По этой статье Виктору Шендеровичу светит до пяти лет лишения свободы.

И тут «либерал» дрогнул. «От личного участия в уголовном деле <…> я, пожалуй, воздержусь», — написал он. И пояснил, что дело скорее в досудебных мерах, чем в грозящем ему сроке: статья о клевете предусматривает ограничение свободы на время следствия. Но на практике это означает, что Виктор Шендерович, вероятно, лишился прежней своей крыши. Или куратор из АП вежливо разъяснил, что времена действительно поменялись.

Дошло…

Так что теперь очевидный вопрос: кто следующий выберет свободу? Сам Алексей Венедиктов, который, впрочем, запятнал себя отмазкой московского электронного голосования по выборам в Госдуму, более чем сомнительного? Или его за эту заслугу пока не тронут?

—