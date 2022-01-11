 

«Умные» домофоны не будут пускать домой граждан в состоянии алкогольного опьянения

11.01.2022, 3:31, Разное
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В Москве стартовала совместная программа столичной мэрии, Минздрава и МВД, направленная на сокращение потребления гражданами спиртных напитков. В её рамках в подъездах многоквартирных домов установят «умные» домофоны. Устройства, закупленные в Германии, способны определять запах спиртного и не пускать внутрь помещения лиц, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения.

Довольны новыми устройствами и в МВД. Силовики видят в «умных» домофонах помощников в раскрытии преступлений, ведь все московские подъезды оборудованы камерами видеонаблюдения и в случае неподобающего поведения граждан наряды полиции будут оперативно доставлять правонарушителей в участок. 

«Если эксперимент пройдёт успешно, мы сможем полностью убрать пьянство на улицах. Теперь человек будет думать, где ему ночевать, а ночевать на улице зимой, мягко говоря, не очень приятно, хотя при нынешнем количестве камер летом тоже», – заявила вице-мэр Анастасия Ракова. 

Уже к концу февраля новые домофоны за средства муниципального бюджета получат 100 московских подъездов. Далее установка будет обязательной, но платной. Сумму включат в платёжки за коммунальные услуги. В дальнейшем внедрение устройств состоится и в других регионах. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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