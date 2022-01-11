 

Мнение: Северная Корея ответила на призыв США

11.01.2022, 3:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США и их сателлиты публично призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия и ракетной программы.

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении постпредов указанных стран при ООН.
«Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещённого ОМУ и баллистической ракетной программы, начать значимый диалог в целях общей задачи полной денуклеаризации в соответствии с резолюциями СБ ООН. Мы также призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкционной резолюции».

Несколько позже.

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство NHK со ссылкой на правительство Японии.
Отмечается, что предположительно был произведён запуск баллистической ракеты.

У младшего Кима не забалуешь. Призывом США и их сателлитов демонстративно подтерлись.
В современном мире ядерное оружие и ракетная программа являются лучшей гарантией, что такие агрессоры как США лишний раз подумают, прежде чем нападать на Северную Корею.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Девятый круг РУСАДА

11.03 / В отделе полиции Петербурга умер задержанный

07.05 / В Сети появились характеристики и изображения готовящегося к выходу Realme V25

18.11 / 14 лет спустя: что стало с дочкой актёра Дедюшко, который погиб в аварии вместе с семьей

03.11 / Олег Духовницкий принял участие в выставке «Связь-2020»

28.04 / Звезда сериалов “Игра престолов” и “Тюдоры” Натали Дормер впервые стала мамой

03.05 / Как Владимир Путин, бравируя своим «мое оружие мощнее чем ваше», готовится драться со всем миром

09.09 / Ванга знала, как привлечь удачу и добиться исполнения желаний: ритуалы и советы

09.02 / Мнение: Взглянем фем-оптикой на творчество знаменитого мастера позднесоветской живописи

07.11 / Меховое пальто все еще в тренде: 9 образов, вдохновляющих выглядеть стильно в этом сезоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика