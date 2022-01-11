Мнение: Северная Корея ответила на призыв США

США и их сателлиты публично призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия и ракетной программы.

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении постпредов указанных стран при ООН.

«Мы призываем КНДР воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий, отказаться от своего запрещённого ОМУ и баллистической ракетной программы, начать значимый диалог в целях общей задачи полной денуклеаризации в соответствии с резолюциями СБ ООН. Мы также призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкционной резолюции».

Несколько позже.

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, сообщает агентство NHK со ссылкой на правительство Японии.

Отмечается, что предположительно был произведён запуск баллистической ракеты.

У младшего Кима не забалуешь. Призывом США и их сателлитов демонстративно подтерлись.

В современном мире ядерное оружие и ракетная программа являются лучшей гарантией, что такие агрессоры как США лишний раз подумают, прежде чем нападать на Северную Корею.

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