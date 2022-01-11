На госпредприятии “Антонов” рассказали, как украинский самолет-гигант “Мрія” повредил шасси в Польше

О том, что из-за технической неисправности “Мрія” не может вылететь из Польши, стало известно сегодня во второй половине дня. “Антонов” решил отправить своих специалистов на другом самолете для ремонта Ан-225.

Позже на госпредприятии рассказали детали: во время посадки в Жешуве на правой основной опоре шасси “срезало болты фиксации датчика положения шасси “полет – земля”.

“Обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки “Мрії”. После замены болтов работоспособность воздушного судна будет полностью восстановлена. Самолет продолжит выполнение коммерческого рейса”, – отметили авторы релиза.

https://www.facebook.com/antonov.company/posts/4441954219265506

Контекст:

Транспортный лайнер Ан-225 “Мрія” – самый большой самолет в мире.

Ан-225 “Мрія” был разработан киевским конструкторским бюро имени Олега Антонова в 1980-х годах, первый полет совершил 21 декабря 1988 года. Изначально самолет предназначался для транспортировки космических кораблей многоразового использования и элементов ракетных систем. Однако с 2000-х годов используется для коммерческих перевозок.

На сайте госпредприятия “Антонов” указано, что самолет Ан-225 “Мрія” строили в двух экземплярах, но полностью завершен лишь один борт.

Чтобы достроить вторую “Мрію”, нужны инвестор и примерно $700 млн, рассказывали на госпредприятии.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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