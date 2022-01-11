 

Боррель о российских войсках у границы с Украиной: Они пришли туда не для того, чтобы пить кофе. Это угроза

11.01.2022, 3:20, Новости дня
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“Почему нет? Сейчас на другой стороне границы находятся 100 тыс. российских военнослужащих, и я полагаю, что они пришли туда не для того, чтобы пить кофе. Это угроза использования силы”, – сказал Боррель, отвечая на вопрос о риске вооруженного конфликта. 

Глава европейской дипломатии 4–6 января находился в Украине с двухдневным визитом, в частности, посетил Луганскую область, побывал на линии разграничения. 9 января Боррель подчеркнул: РФ является стороной конфликта. По словам Борреля, безопасность в Европе и Украине касается прежде всего европейцев и украинцев, без безопасности Украины нет безопасности в Европе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

По итогам переговоров США и РФ в Женеве, которые продолжались 10 января почти восемь часов, замглавы МИД России Сергей Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и “определенные угрозы” Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину. Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению, а РФ не дала ответа на вопрос о готовности к деэскалации ситуации на границе с Украиной. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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