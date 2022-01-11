France 24 – начало переговоров по Украине не предвещает прорывов и компромиссов

На этой неделе представители Москвы и Вашингтона проведут серию дипломатических встреч, посвящённых украинскому кризису. Предварительные переговоры между замминистра иностранных дел РФ и заместителем госсекретаря США показали, что стороны продолжают придерживаться диаметрально противоположного мнения и не собираются отказываться от своих жёстких позиций, передаёт France 24.

Несмотря на грядущие переговоры, обе стороны занимают твёрдую позицию. В то время как США и РФ готовятся к обсуждению Украины, становится очевидным, что они придерживаются диаметрально противоположного мнения.

ЭНТОНИ БЛИНКЕН, госсекретарь США: Я не думаю, что на следующей неделе нас ждёт какой-то прорыв. Мы выслушаем их опасения, они выслушают наши, и посмотрим, есть ли основания для прогресса.

Но очень сложно представить, что удастся добиться реального прогресса, учитывая продолжающееся обострение ситуации. РФ приставила пистолет к голове Украины, когда разместила у её границ сто тысяч солдат. Существует возможность удвоить это число в очень короткие сроки.

И вопрос на самом деле сейчас в том, пойдёт ли президент Путин по пути дипломатии и диалога или будет добиваться конфронтации.

Несколько недель назад Москва выдвинула широкий ряд требований в сфере безопасности, в том числе отказ НАТО от расширения. Многие из них, по словам Вашингтона, даже не обсуждаются. Однако после предварительных переговоров между российским замминистра иностранных дел и американским заместителем госсекретаря РФ продолжает настаивать на своём.

СЕРГЕЙ РЯБКОВ, замминистра иностранных дел России: К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с чёткой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько чётко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть.

В США заявляют, что РФ сосредоточила 100 тысяч солдат вдоль её границы с Украиной, усиливая опасения о вторжении. ЕС пригрозил Москве дополнительными экономическими санкциями в случае начала военной операции. Белый дом также предупредил Кремль о серьёзных последствиях, если РФ вторгнется на Украину.

Напряжение между противниками холодной войны нарастает. И Вашингтон пытается заверить своих европейских союзников, что они не останутся в стороне от переговоров.

Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.