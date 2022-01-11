 

Суд отменил приговор гражданину Франции за изнасилование ребенка

11.01.2022, 3:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мосгорсуд отменил обвинительный приговор гражданину Франции Бенжамену Сежурне и его сообщнице Светлане Наумовой за изнасилование школьницы, которой было 14 лет, информирует пресс-служба суда.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Сежурне и Наумовой. Решением суда этот приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее Басманный суд Москвы признал Сежурне виновным по двум эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и за (насильственные действия сексуального характера). Ему назначили 16 лет колонии. Его сообщницу Светлану Наумову приговорили к 12,5 годам колонии общего режима. 

Согласно данным следствия, Наумова приводила к французу знакомую девочку в квартиру в центре Москвы. Иностранец заставлял ребенка раздеваться, фотографировал и насиловал. Сеансы он оплачивал и девочке, и Наумовой. Вину злоумышленники не признали. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / В Омске модернизируют отгрузку топлива с причалов

14.05 / Зеленский основал пожизненные стипендии для украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста

16.03 / Мэр Калуги назвал город «практически непригодным для жизни»

09.12 / В Европе связь 6G появится до 2030 года

28.01 / Умер российский актер Василий Лановой

15.10 / Онищенко оценил вероятность бесплатной выдачи выписанных врачом лекарств

12.10 / Трамп заявил, что не может снова заразиться коронавирусом. Twitter пометил этот пост как дезинформацию

03.11 / “Пора пойти своими дорогами”. Экс-участница Artik & Asti Дзюба прокомментировала свой уход из группы

05.05 / Блинкен призвал оказывать давление на Россию

21.07 / Президент Литвы призвал ЕС дать отпор попыткам России переписать историю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика