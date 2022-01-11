Суд отменил приговор гражданину Франции за изнасилование ребенка

Мосгорсуд отменил обвинительный приговор гражданину Франции Бенжамену Сежурне и его сообщнице Светлане Наумовой за изнасилование школьницы, которой было 14 лет, информирует пресс-служба суда.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Сежурне и Наумовой. Решением суда этот приговор отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе суда», – передает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее Басманный суд Москвы признал Сежурне виновным по двум эпизодам п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и за (насильственные действия сексуального характера). Ему назначили 16 лет колонии. Его сообщницу Светлану Наумову приговорили к 12,5 годам колонии общего режима.

Согласно данным следствия, Наумова приводила к французу знакомую девочку в квартиру в центре Москвы. Иностранец заставлял ребенка раздеваться, фотографировал и насиловал. Сеансы он оплачивал и девочке, и Наумовой. Вину злоумышленники не признали.