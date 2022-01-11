“В семье должен пить кто-то одна”. Ефросинина показала, как выпивает в кругу родных

На снимке 42-летняя ведущая пьет из стакана, пока остальные члены семьи смотрят в камеру.

“В семье должен пить кто-то одна…” – подписала фото Ефросинина.

За пару часов пост набрал больше 45 тыс. лайков.

“Как говорится, п‘яна жінка – радість в хаті”, – прокомментировала фото gastronome.jk.

“Это дорожная карта для всех мам”, – считает maria_koshutskaya.

“Какая у вас дочь красивая”, – отметила anyta_turchanikova.

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A post shared by Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

Контекст:

Маша Ефросинина родилась 25 мая 1979 года в Керчи. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, факультет иностранных языков (специальность – переводчик английского и испанского языков).

Как телеведущая она дебютировала в конце 1990-х в программе “Счастливый звонок”, которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от “Нового канала”, который запускал утреннюю программу “Подъем”. Сейчас Ефросинина снимает для своего канала на YouTube программы “Экзамен” и “Взрослые девочки” (это шоу она ведет вместе с певицей Олей Поляковой).

Ефросинина с 2003 года замужем за Хромаевым. В 2013 году Ефросинина и Хромаев приняли решение расстаться. На момент расставания супруги считали отношения исчерпанными. Спустя год пара возобновила отношения, начав жить вместе.

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