Глава совета Нацбанка объяснил инфляцию в Украине немонетарными факторами

“Потребительские цены в декабре выросли на 0,6% по сравнению с ноябрем 2021 года, в годовом измерении индекс инфляции снизился с 10,3% до 10,0%, поскольку прошлогодняя база сравнения была выше”, – написал он.

По словам главы совета НБУ, “немонетарные факторы продолжают формировать основное инфляционное давление в Украине начиная еще с октября 2020 года”.

“Сейчас на немонетарные факторы, находящиеся вне влияния денежно-кредитной политики, приходится около двух третей общего роста индекса инфляции”, – объяснил Данилишин.

Он отметил, что за рубежом инфляция также была высокой: в США в ноябре 2021 года достигла 6.8%, в Европейском союзе в декабре “ускорилась до 5,0%, в Великобритании – до 5,1%, в России – до 8,4%, в Польше – до 8,6%, в Беларуси – до 10,3%”.

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На 11 января Нацбанк Украины установил курс валют на уровне 27,5 грн/$.

Контекст:

На декабрь 2021 года НБУ сохранял прогноз инфляции на уровне 9,6%. По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен приходится на сентябрь – октябрь этого года. В дальнейшем инфляция будет замедляться благодаря истощению эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур.

8% украинцев наиболее актуальной проблемой в стране считают низкий уровень зарплат и пенсий, свидетельствует проведенный с 23 октября по 2 ноября 2021 года опрос Украинского института будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

В декабря советник главы Офиса президента Украины, экономист Тимофей Милованов прогнозировал, что инфляционные процессы в стране будут зависеть от уровня российской агрессии и связанными с этим паническими настроениями украинцев.

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