ABC News – пожар в жилом доме в Нью-Йорке унёс жизни как минимум 19 человек

В одном из жилых домов Нью-Йорка произошёл пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе девять детей, передаёт ABC News. Местный мэр уже назвал случившееся одним из худших пожаров в современной истории города.

Из-за разрушительного пожара, охватившего жилую многоэтажку здесь, в Нью-Йорке, погибли как минимум 19 человек, в том числе девять детей, но это число может сегодня вырасти. Ещё 30 пострадавших получили ранения, причём более дюжины из них находятся в больнице в состоянии, угрожающем их жизни.

По сообщениям, пламя вспыхнуло около 11 часов утра в двухуровневой квартире на третьем этаже. Затем оно быстро распространилось на другие этажи расположенного в Бронксе здания.

Приблизительно 200 пожарных прибыли по вызову на место событий, пытаясь оперативно спасти находившихся внутри людей. Глава пожарной службы заявил, что дым внутри здания был беспрецедентным.

Мэр уже назвал случившееся одним из худших пожаров в современной истории Нью-Йорка. Он также пообещал, что город сделает всё возможное, чтобы помочь людям восстановиться от этой травмы.

Дата выхода в эфир 09 января 2022 года.