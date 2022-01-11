Видео: Кто устроил бунт в Казахстане
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Беспорядки в Казахстане пошли на убыль. В ходе протестов и попытки государственного переворота погибли как минимум 164 человека, материальный ущерб оценивается более чем в 200 млн долларов. Кому было выгодно происходящее? Кто стоял за погромщиками в Астане и готовил 20 тысяч боевиков, о которых упомянул президент Токаев?
Теги:
Казахстан
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ОДКБ
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Центральная Азия
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Средняя Азия
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Дмитрий Бавырин
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