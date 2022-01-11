 

США пригрозили РФ жесткими санкциями за «вторжение» на Украину

11.01.2022, 2:23, Новости дня
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Первый заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман выступила с утверждением, что последствия якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину будут гораздо жестче «того, что произошло в 2014 году».

По словам Шерман, которая возглавляла американскую делегацию на прошедших в Женеве консультациях с Россией по гарантиям безопасности, США проинформировали российскую сторону о потенциальных последствиях «вторжения» на Украину, передает ТАСС.

«Если РФ вторгнется на Украину, это повлечет за собой значительные издержки и последствия, выходящие далеко за рамки того, что произошло в 2014 году. Мы готовы и согласовали [действия в связи с этим] с нашими партнерами и союзниками. <…> Мы эффективно согласовали финансовые санкции [против России]», – сообщила дипломат.

Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что санкции будут направлены на ключевые финансовые институты, будет ограничен экспорт для ключевых отраслей промышленности, а также возрастет помощь Украине в сфере безопасности.

«Мы ведем интенсивные переговоры с нашими партнерами и союзниками по поводу этого экспортного контроля, а также прорабатываем лучшие пути продвижения вперед и находим много понимания и согласия о достижении договоренностей по экспортному контролю», – сообщила первый заместитель госсекретаря США.

Ранее США пригрозили РФ санкциями, сравнимыми с рестрикциями против Кубы и КНДР. Как сообщалось, Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта в Россию высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или программного обеспечения. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.



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