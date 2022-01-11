 

Крымчанин Азиз Ахтемов о содержании в СИЗО: Постоянный шум телевизора и российская пропаганда

11.01.2022, 1:50, Новости дня
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“На 27 декабря 2021 года в камере находятся девять человек на шесть коек. Мест очень мало. Когда в середине дня все просыпаются, то к столу, чтобы поесть, невозможно подойти. Кушаем мы все отдельно, по очереди. Постоянный шум телевизора и российская пропаганда новостей сбивают весь толк мыслей”, – написал Ахтемов.

По его словам, из-за сырости у всех постоянный кашель, а “вещи высыхают по два-три дня”.

“Окно всегда открыто, так как все курят, а дым должен куда-то уходить. А так терпимо, потому что другого выхода нет”, – объяснил политзаключенный.

Ахтемов поблагодарил за поддержку всех, кто читает его письмо.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139735381796762&id=100072809015290

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали крымского татарина Эльдара Одаманова по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, после чего его увезли и через день арестовали, как и братьев Ахтемовых.

В связи с задержанием крымских татар украинскими правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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