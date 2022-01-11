Стало известно число задержанных участников массовых беспорядков в Алма-Ате и области

Казахстанские правоохранители задержали 675 человек в Алма-Ате и Алма-Атинской области за участие в массовых беспорядках, сообщил телеканал «Хабар 24».

«КНБ РК: 675 человек задержали за три дня в Алматы и Алматинской области. В операции участвуют спецподразделения КНБ, МВД, Минобороны и национальной гвардии», – приводит РИА «Новости» сообщение телеканала.

У подозреваемых в причастности к террористическим атакам обнаружены светошумовые гранаты, шлемы и щиты, которые они, предположительно, отобрали во время беспорядков у военнослужащих и полицейских.

Ранее в Алма-Ате задержали еще одну группу мародеров, казахстанские правоохранители взяли восьмерых мужчин с поличным на съемочной квартире.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 16 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.