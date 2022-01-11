 

Ученые определили роль клеточного иммунитета в защите от COVID

11.01.2022, 1:38, Новости дня
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Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что люди с высоким уровнем T-клеток, которые формируются при заражении вирусами, провоцирующими простуду, менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, следует из препринта нового исследования.

Предыдущие исследования показывали, что T-клетки, образованные от других коронавирусов, могут распознавать SARS-CoV-2, новые исследование было направлено на то, чтобы выяснить, каким образом наличие T-клеток влияет на то, заражается человек новой коронавирусной инфекцией или нет, передает РИА «Новости».

Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Британии еще не болели и не были вакцинированы от COVID-19. Они исследовали 52 человека, которые жили вместе с человеком, с подтвержденным положительным ПЦР-тестом на COVID и, соответственно, были подвержены риску заражения. Участники исследования сдали ПЦР-тесты на четвертый и седьмой день после контакта, чтобы выяснить заразились они или нее.

Анализы крови брали в течение 1-6 дней после того, как они вступили контакт с зараженными.

Это позволило ученым проанализировать уровни имевшихся T-клеток, выработанных другими обычными коронавирусами, вызывающими простуду. Ученые выяснили, что у 26 участников, которые не заразились, уровень этих T-клеток был значительно выше, чем у остальных 26 человек, которые заразились.

«Наше исследование четко доказывает, что T-клетки, образованные коронавирусами, вызывающими обычную простуду, играют защитную роль против инфекции от COVID-19. Для защиты от вируса, эти Т-клетки атакуют белки внутри вируса COVID-19, а не шиповидный белок на поверхности белка», – говорит один из авторов исследования, профессор Аджит Лалвани.

Существующие вакцины не образуют иммунный ответ на эти внутренние белки. Авторы исследования считают, что вместе с существующими вакцинами, направленными против шиповидного белка, эти внутренние белки могут стать целью для новых вакцин и стать долгосрочным решением, так как иммунный ответ от T- клеток сохраняется дольше, чем от антител, которые исчезают спустя несколько месяцев после вакцинации.

Ученые при этом отмечают ограниченность своего исследования, так как оно было маленьким, а 88% участников исследования были белыми европейцами, поэтому смоделировать демографические факторы представляется невозможным.

Ранее сообщалось, что в Финляндии изобрели молекулу, способную защищать от инфицирования коронавирусом.



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