 

Семьям погибших в Казахстане силовиков решили выдать квартиры

11.01.2022, 1:38, Новости дня
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Семьи полицейских и военных, погибших в результате массовых беспорядок в Казахстане, получат квартиры, сообщил председатель правления Союза строительной отрасли Казахстана Ералы Сауранбаев.

«Мы выделяем сейчас квартиры семьям погибших полицейских и военнослужащих в городе Алма-Ата, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. По количеству квартир информацию мы пока еще полностью не получили от государственных органов», – приводит его словам телеканал «Хабар 24», передает РИА «Новости».

По словам Сауранбаева, полный перечь тех, кто получит квартиры, еще формируется. Власти намерены выдать квартиры семьям всех погибших полицейских и военнослужащих.

Как сообщили в Союзе строительной отрасли, инициативу поддержали 11 компаний и фонд «Народу Казахстана».

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.



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