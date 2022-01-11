 

Рябков оценил возможность нового раунда переговоров с США по безопасности

11.01.2022, 1:38, Новости дня
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В ближайшие дни станет ясно, состоится ли следующий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам консультаций с США.

«В ближайшие дни будет более полная ясность, состоится ли следующий раунд, если да, то когда, в каком формате. Здесь не будет долгих пауз в любом случае», – цитирует его РИА «Новости».

Также Рябков заявил, что не считает ситуацию на переговорах с США по безопасности безнадежной, хотя, по его словам, прогресс и не был достигнут.

«Я не считаю ситуацию безнадежной. Я думаю, что полезность проведенных в Женеве (переговоров) состоит в том, что впервые мы смогли поговорить по вопросам, которые раньше существовали незримо. Все понимали, что они есть, но делали вид, что ими лучше не называться», – рассказал Рябков.

Замминистра отметил, что «сейчас вещи названы своими именами и это оказывает оздоровительный эффект на наши отношения с западом».

В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман сообщила, что делегации США и РФ подтвердили в Женеве, что ядерную войну нельзя выиграть, и она не должна быть развязана.

Она добавила, что «в предстоящие дни мы проведем переговоры с нашими европейскими партнерами по итогам состоявшихся дискуссий (с Россией)».

Напомним, российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, продолжавшиеся почти восемь часов, завершились в Женеве. Дискуссии начались около 9 утра (11.00 мск), они проходили за закрытыми дверями и прерывались только на короткий ланч.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что переговоры РФ и США по гарантиям безопасности были сложными, глубокими и конкретными.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.



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