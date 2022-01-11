Москва объяснила необходимость проведения учений ВС России

Россия продолжит проводить учения на своей территории по соображениям безопасности на фоне «активнейшего освоения» Североатлантическим альянсом и отдельными странами территории Украины и других государств, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков по итогам завершившихся в Женеве консультаций с США по гарантиям безопасности.

«Мы проводили и будем проводить эти тренировочные мероприятия на своей территории, потому что как НАТО заботится о своей безопасности, так и мы заботимся о своей безопасности и делаем то, что считаем нужным. При этом, безусловно, четко соблюдаем все свои обязательства в сфере контроля над вооружениями, нераспространения, что бы ни говорили на этот счет наши оппоненты», – приводит слова Рябкова ТАСС.

Российский дипломат указал, что Москва в последние месяцы и годы наблюдает «активнейшее освоение» Североатлантическим альянсом и отдельными странами территории Украины и других государств в непосредственной близости от России. «Все это в совокупности не оставляет нам другого выбора, кроме как усиливать учебно-тренировочную деятельность на нашей территории», – подчеркнул замминистра.

Ранее США призвали Россию вернуть войска в казармы, чтобы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.