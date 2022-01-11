Несколько зимних вещей, от которых стоит отказаться пышным женщинам

Полнота не так страшна, главное, чтобы она не наносила вред здоровью. Современная мода позволяет полным женщинам практически не ограничивать себя в выборе одежды, обуви и аксессуаров. Но все-таки есть несколько зимних вещей, от которых пышнотелым дамам лучше отказаться.

Короткий пуховик

Короткий и довольно объемный пуховик делит фигуру пополам, подчеркивает большие бедра. На женщине с пышной фигурой укороченная модель будет плохо выглядеть с любым низом, будь то скинни или широкие брюки.

Полным девушкам вовсе не стоит отказываться зимой от теплых стеганых пуховиков. Главное – подобрать правильную длину, например можно остановиться на миди.

Объемный свитер с длинными рукавами

Объемные вещи для полных женщин – далеко не лучшее решение. Они сильно ухудшают силуэт и искажают его пропорции. Например, свитер с длинными рукавами и крупной фактурной вязкой делает фигуру слишком тяжелой. В такой одежде верхняя часть будет казаться необъятной, а зимний образ в целом – непропорциональным.

Кюлоты

Укороченные брюки идеально сидят на худеньких женщинах, но дамам с пышными бедрами нужно проявлять осторожность с этим предметом. Чтобы добиться хорошей посадки, нужно правильно выбрать обувь, а также цвет одежды. Лучше всего не допускать контрастных комбинаций. Кюлоты, которые не доходят до лодыжки, будут визуально укорачивать фигуру.

Свитер в горизонтальную полоску

Ни для кого не секрет, что полосатый принт удлиняет и вытягивает фигуру, но только в том случае, если линии направлены вертикально. Свитер в горизонтальную полоску, наоборот, делает верхнюю часть шире и еще больше полнит.

Джемпер с люрексом

Может показаться, что люрексовая нить, вплетенная в джемпер, полнить уж точно не должна. Возможно, это так и есть, но дело в том, что одежда с характерным металлическим блеском отражает свет и как будто расширяет пространство вокруг себя, что делает акцент на полноте дамы. Даже темный цвет джемпера не спасет от такого эффекта.