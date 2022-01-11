 

Несколько зимних вещей, от которых стоит отказаться пышным женщинам

11.01.2022, 1:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полнота не так страшна, главное, чтобы она не наносила вред здоровью. Современная мода позволяет полным женщинам практически не ограничивать себя в выборе одежды, обуви и аксессуаров. Но все-таки есть несколько зимних вещей, от которых пышнотелым дамам лучше отказаться.

Короткий пуховик

Короткий и довольно объемный пуховик делит фигуру пополам, подчеркивает большие бедра. На женщине с пышной фигурой укороченная модель будет плохо выглядеть с любым низом, будь то скинни или широкие брюки.

Полным девушкам вовсе не стоит отказываться зимой от теплых стеганых пуховиков. Главное – подобрать правильную длину, например можно остановиться на миди.

Объемный свитер с длинными рукавами

Объемные вещи для полных женщин – далеко не лучшее решение. Они сильно ухудшают силуэт и искажают его пропорции. Например, свитер с длинными рукавами и крупной фактурной вязкой делает фигуру слишком тяжелой. В такой одежде верхняя часть будет казаться необъятной, а зимний образ в целом – непропорциональным.

Кюлоты

Укороченные брюки идеально сидят на худеньких женщинах, но дамам с пышными бедрами нужно проявлять осторожность с этим предметом. Чтобы добиться хорошей посадки, нужно правильно выбрать обувь, а также цвет одежды. Лучше всего не допускать контрастных комбинаций. Кюлоты, которые не доходят до лодыжки, будут визуально укорачивать фигуру.

Свитер в горизонтальную полоску

Ни для кого не секрет, что полосатый принт удлиняет и вытягивает фигуру, но только в том случае, если линии направлены вертикально. Свитер в горизонтальную полоску, наоборот, делает верхнюю часть шире и еще больше полнит.

Джемпер с люрексом

Может показаться, что люрексовая нить, вплетенная в джемпер, полнить уж точно не должна. Возможно, это так и есть, но дело в том, что одежда с характерным металлическим блеском отражает свет и как будто расширяет пространство вокруг себя, что делает акцент на полноте дамы. Даже темный цвет джемпера не спасет от такого эффекта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Медики назвали способы снижения артериального давления без лекарств

17.03 / Подборка сообщений агентства Pars Today (Иран)

03.02 / Скандалы: Матушка говорила: «Где ты еще такую работу найдешь?»

09.02 / Трейлер к фильму «Годзилла против Конга» появился в сети

09.09 / Ученые доказали пользу вареных яиц

15.06 / Объявлен предзаказ на кнопочные 4G-телефоны Nokia 105 и Nokia 110

20.05 / Украинский политолог посоветовал Зеленскому выгнать Медведчука

29.12 / “Убирайся, вонючий русский”

19.08 / Мнение: Награды капитана Грусланова

27.06 / Россия Европе не «Спутник»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика