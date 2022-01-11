«Весна»: из России экстрадировали белоруса, несмотря на запрет ЕСПЧ

На родине его обвиняют в «причинении морального вреда» милиционеру.

Гражданина Беларуси Дмитрия Подлобникова экстрадировали на родину, где его обвиняют в «причинении морального вреда сотруднику милиции». Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна».

Дмитрий Подлобников. Фото: dissidentby

По данным правозащитников, он находился в гомельском СИЗО-3. При этом адвокат комитета «Гражданское содействие»* Мария Красова сказала «Новой газете», что не уверена насчет того, что ее подзащитный действительно находится в Беларуси, так как официальной информации об этом не получала. Руководитель правовых программ Московской Хельсинкской группы Роман Киселев уточнил «Новой», что родственникам уведомления об экстрадиции тоже не приходили.

Красова посетила СИЗО-4, где Подлобников находился после задержания в России, сегодня. По ее словам, сотрудницы следственного изолятора «без запинки» назвали номер камеры, в которой, видимо, содержался Подлобников.

«Всю неделю до этого мы мониторили: первый раз я позвонила 4 числа. Нам сообщали, что он убыл 31 декабря, но при этом электронные письма (отправленные через ФСИН-письмо — ред.) до него доходили, что в принципе невозможно. Если он там, то до него письма доходят, если нет — так и будет значится в ответе, что он убыл», — объяснила Красова.

У Подлобникова 5 января истекал срок содержания под стражей, уточнила защитница. За день до этого его мать Галина получила уведомление, что письмо сыну прошло цензуру и доставлено ему, сообщили «Новой» в Мосговской Хельсинкской группе. 8 января пришли уведомления о том, что три письма от матери Подлобников якобы тоже получил.

ЕСПЧ вынес решение по поводу экстрадиции Подлобникова 31 декабря. Он сослался на 39 правило Европейского суда о временных мерах и запретил выдачу белоруса на родину до 31 января.

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Согласно информации на dissidentby, Подлобников в прошлом году выходил на протесты в Жлобине. 9 августа 2020 года молодого человека задержали, но позже отпустили. После этого Подлобников уехал в Россию на заработки, где в мае прошлого года его задержали по запросу Минска.

Европейский суд по правами человека до этого уже трижды запрещал РФ высылать жителей Беларуси на родину. Соответствующие решения он принял по Вадиму Дубойскому, Андрею Казимирову и Андрею Кудину. Адвокаты Дубойского и Казимирова рассказали «Би-би-си», что экстрадиция их подзащитных была приостановлена, Кудина же РФ выдала Беларуси.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»

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