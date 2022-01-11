 

В топ-15 рейтинга WTA украинок не осталось

11.01.2022, 1:04, Новости дня
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Второй ракеткой Украины по версии WTA еще остается Марта Костюк (она 50-я в мире), но к ней максимально приблизилась Ангелина Калинина, для которой нынешнее 51-е место (плюс одна строчка рейтинга) – лучшее в карьере.

Также в топ-200 лучших теннисисток входят украинки Даяна Ястремская (опустилась на три позиции, разместившись на 102-м месте), Леся Цуренко (минус два, 120-я), Катерина Байдль, ранее выступавшая под фамилией Козлова (144-я), Дарья Снигур (плюс один, 152-я) и Катарина Завацкая (минус четыре, 190-я).

Скриншот: wtatennis.com

Лучшими теннисистками мира остались Эшли Барти из Австралии (первая), Арина Соболенко из Беларуси (вторая) и Габринье Мугуруса из Испании (третья).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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