 

Ермак проводит встречу с советниками президента Франции и канцлера Германии – Офис президента Украины

11.01.2022, 1:04, Новости дня
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“Ермак начал встречу с прибывшим в Украину с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Пльотнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном, которые прибыли в Украину с визитом”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что на встрече Ермак “выразил надежду на продуктивный и результативный диалог”.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2576520122492839

15 декабря 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, сообщали в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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