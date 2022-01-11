1+1 – украинцы, возвращающиеся на заработки в Европу после праздников, традиционно застряли в очереди на границе

На украинско-польской границе на пунктах пропуска образовались большие очереди из автомобилей. Как передаёт «1+1», данное явление для Украины стало совсем не редкостью, поскольку тысячи граждан страны после новогодних праздников начинают возвращаться на работу в европейские страны. Прогнозируется, что проблемы с пересечением границы будут наблюдаться до конца недели.

На западной границе перед пунктами пропуска на въезде в Польшу образовались километровые очереди. Это явление — сезонное и ожидаемое. После празднования новогодних и рождественских праздников украинцы возвращаются на работу в европейские страны. О ситуации на границе мы спросим у Натальи Волосецкой. Наталья, у нас в Киеве погодные условия ухудшились, я, так понимаю, у вас то же самое. Я понимаю, что очень тяжело стоять в очереди при таких погодных условиях. Скажите, как так получилось, что не сделали выводы из того, что мы видели две недели назад, когда были такие же очереди?

НАТАЛЬЯ ВОЛОСЕЦКАЯ, корреспондент: Приветствую, Наталья. На всех пунктах пропуска во Львовской области, а их шесть, сейчас в очередях стоят в общей сложности более 600 автомобилей. Самая большая очередь тут, где мы сейчас находимся, в Краковце. Очередь достигает трёх километров. Прошу послушать что говорят водители.

МУЖЧИНА: Шесть часов почти. Бывает час, два. Самое большое — девять часов стояли. Сегодня шесть вышло. Мы думали, что воскресенье, выходной, людей не будет, а оно не так.

МУЖЧИНА: Я семь часов здесь. Отпраздновал — и назад, на работу. Теперь буду только дома сидеть или на работе на праздники.

НАТАЛЬЯ ВОЛОСЕЦКАЯ: За дневную смену — а это девять часов — наши пограничники пропустили 450 автомобилей, провели переговоры с польской стороной, чтобы они по возможности также обеспечили динамичный пропуск.

СЕРГЕЙ ВЕРТЕЛЬНИК, руководитель отделения инспекторов пограничной службы «Краковец»: Скопление было прогнозировано, соответственно, было увеличено количество смен пограничных нарядов, таможни, и производится оформление по всем полосам. В пункте пропуска «Краковец» есть четыре полосы движения для легковых транспортных средств.

НАТАЛЬЯ ВОЛОСЕЦКАЯ: Наибольшее скопление обычно образовывается на пунктах «Шегини» и «Краковец», поскольку оттуда по территории Польши удобнее всего добираться до других стран Европы. Напомню, для выезда в Польшу кроме сертификата о вакцинации необходимо иметь ПЦР-тест или антиген. Тесты делают и на самом пункте пропуска, и перед ним. Пик очередей перед пунктами пропуска прогнозируют на сегодняшнюю ночи и на завтра, однако скопление автомобилей может происходить и до конца недели.

И ещё интересная информация: на днях президент Польши подписал изменения к закону, которые существенно упрощают трудоустройство иностранных граждан, в частности украинцев. Теперь наши граждане могут работать без разрешения в Польше не шесть месяцев, а два года. Для этого необходимо иметь лишь декларацию на получение работы. Поэтому предполагается, что очереди на границе будут появляться и дальше.

И даже будут ещё больше. Спасибо вам, Наталья Волосецкая рассказала об очереди, которая напоминает огромный тромб из украинцев, едущих на работу за границу, который снова появился.

Дата выхода в эфир 09 января 2022 года.