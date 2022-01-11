От страз до лисьих глаз: бьюти-тренды 2021 года, которые модницы хотят перенести в 2022-й

Тенденции макияжа приходят, уходят, а потом возвращаются вновь. Но некоторые бьюти-тренды, которые были популярными в 2021 году, не хочется отпускать. И модницы надеются, что они останутся актуальными и в 2022-м.

Немного гламура со стразами

Яркие цвета и стразы стали тенденцией в начале 2021-го, и абсолютным трендом в TikTok. Такой гламурный образ примеряли на себя как инфлюенсеры красоты, так и мировые знаменитости. Сделать подобный макияж не сложно, достаточно приобрести стразы в местном ателье или магазине тканей.

Конечно, можно использовать и кристаллы Swarovski, если это позволяет бюджет. Крепить же камни проще с помощью пинцета, а в качестве клея идеально подойдет клей для накладных ресниц. Но прежде чем водружать камни на веко, следует сделать макияж.

Меньше блеска

Мягкие матовые цвета стали новым трендом этого года. Оттенки без блеска подчеркивают достоинства внешности и делают образ гламурным. Так что с матовым макияжем в последние месяцы экспериментировали многие знаменитости – Ким Кардашян, Кэти Перри, Дипика Падуконе, Тейлор Свифт, Селена Гомес.

Воссоздать этот бьюти-тренд не сложно. Достаточно использовать нейтральную палитру теней для век, в которой есть как холодные тона (розовый, розовато-лиловый, серый), так и теплые (от персикового до коричневого). Но при этом важно сделать максимально плавные переходы от более светлых оттенков к темным.

Лисьи глаза

Красота так называемых “лисьих глаз” настолько велика, что с ними не хочется расставаться и в 2022 году. И сделать их не так уж сложно. Для этого понадобится:

тонкая кисть для подводки; холодные коричневые тени для век; черные тени для век.

Первым слоем нужно нанести коричневые тени для век так, чтобы полностью повторить контур глаз. Главное, делать максимально тонкую и аккуратную линию. Затем нужно черными тенями слегка растушевать стрелку возле ресниц и немного поднять ее вверх. Это придаст глазам миндалевидную форму и сделает их похожими на лисьи.

А если хотите создать максимально естественный образ, то делайте стрелку только черной подводкой без теней. И конечно, не забудьте завершить макияж тушью для ресниц.

Придать лисий разрез глазам можно с помощью накладных ресниц.

Для этого разрежьте одну ресницу посередине и приклейте половинки к векам так, чтобы обрезанная часть располагалась прямо над зрачком. Такой лайфхак заметно изменит ваш разрез глаз и сделает взгляд более глубоким. При этом половинка накладных ресниц будет практически незаметна, и образ останется максимально естественным.

Яркие стрелки

Софи Лорен — это имя, которое мгновенно всплывает в нашей памяти, когда мы думаем о ярких стрелках в сочетании с глянцевыми тенями для век. Именно эта кинодива ввела бьюти-тренд в моду, который вновь стал актуальным в 2021-м. И возможно, он останется популярным и в 2022-м.

Чтобы сделать стрелки а-ля Софи Лорен, понадобятся простые или глянцевые тени, жидкая подводка и накладные ресницы. Но придется потренироваться, ведь сразу создать четкую линию не удастся. Облегчить задачу поможет серый или нейтральный карандаш для глаз. С его помощью можно обозначить разметку будущей стрелки и только потом рисовать линию.