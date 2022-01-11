Цена средства не главная составляющая успеха: как наносить крем на лицо и вокруг глаз, чтобы получить результат (наши ошибки и советы от косметологов)

Многие дамы думают, что если уходовая косметика стоит баснословных денег, то эффект от нее будет просто ошеломляющим. Но как же они ошибаются! Эта статья расскажет вам о том, что цена средства не равняется качеству и эффективности.

Вне зависимости от того, сколько стоит ваш крем или сыворотка от морщин, эффект будет равен нулю, если вы пользуетесь ими неправильно. Поэтому вам стоит ознакомиться с нижеприведенным кратким руководством по уходу за нежной кожей лица от косметологов. Кроме этой информации вы узнаете о главных запретах, которые ни в коем случае нельзя нарушать, нанося крем на область вокруг глаз.

Недостаточное очищение

Одной из самых распространенных и невероятно ужасных по последствиям из всех ошибок является недостаточное очищение кожи или полный отказ от него. Совершая эту, казалось бы, малюсенькую оплошность, женщина не только делает остальной уход за лицом бесполезным, но и собирает “урожай” новых проблем: прыщи, комедоны и воспаления.

Очищать кожу лица и шеи необходимо дважды – как после тяжелого вечернего макияжа, так и после ночного сна, во время которого сальные железы активно вырабатывали свой секрет.

Именно поэтому перед нанесением крема и тоника вам нужно тщательно очистить лицо с помощью мицеллярной воды или молочка, а затем умыться специальным средством.

Отказ от пилинга

Для здорового внешнего вида и хорошего “самочувствия” кожи ее нужно не только очищать и увлажнять, но и отшелушивать омертвевшие клетки, которые не дают питательным веществам попасть внутрь.

Все серьезные эксперты уверены в одном: для отличного внешнего вида необходимо делать пилинг хотя бы раз в неделю. Однако и здесь есть свои исключения: отшелушивание противопоказано, если вы обладательница акне и серьезных болезненных воспалений.

Неумеренное использование декоративной косметики

Для отличного внешнего вида кожи важно не перегружать ее декоративной косметикой. Если вы покроете лицо толстым слоем даже самого лучшего тонального крема, он сработает наоборот – закупорит поры, а также не даст вашей коже дышать и совершать нормальный теплообмен с окружающей средой.

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Минимальное или избыточное количество крема

Норма увлажняющего или питательного крема для лица – не больше и не меньше горошины. Увеличенное количество забьет поры, а недостаточное не принесет пользы.

Нанося крем на кожу лица, вы должны двигаться по специальным массажным линиям, схему расположения которых можно найти на любом интернет-ресурсе. Не пытайтесь растягивать кожу или тереть с повышенной силой – это только ускорит образование морщин!

Важность пауз

Совершая вечерний или утренний марафон по уходу за собой, вы не должны забывать про паузы между этапами. Косметологи советуют не спешить и плавно переходить от одного шага к другому.

Как наносить крем на зону вокруг глаз

Не растягивайте кожу! Не трите ее важными дисками или пальцами, а также не перегружайте патчами.

Очищайте кожу вокруг глаз!

При уходе за зоной вокруг глаз не стоит использовать тот же крем или сыворотку, которую вы приобрели для лица. Для этих целей вам понадобится отдельное средство.