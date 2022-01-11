Детектив НАБУ, который побеждает в конкурсе на пост главы САП, рассказал о реакции Сытника на его участие в отборе

Так Клименко отреагировал на слова журналистки, которая отметила, что в Офисе генпрокурора слышала “не под запись” позицию, якобы НАБУ специально отправило Клименко на конкурс, чтобы иметь полный контроль над делами. Она также спрашивала, обсуждал ли детектив свое участие в отборе с руководством НАБУ, в частности – с Сытником.

“Я не общаюсь с руководством каждый день, это бывает очень редко, по каким-то делам. Поэтому никто со мной не говорил о том, что я подался. Мы с ним [с Сытником] не обсуждали мое участие в конкурсе. Когда я прошел уже этап [проверки] добродетели, он мне написал сообщение: “Поздравляю, что прошел дальше”. И все. Конкурс мы никогда не обсуждали”, – рассказал детектив.

Проверку на добродетель претенденты на пост главы САП проходили летом 2021 года.

Контекст:

Клименко 35 лет, он возглавляет третий отдел детективов первого подразделения детективов Главного подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Он работает в НАБУ с 2016 года, за это время расследовал уголовные производства в отношении беглого экс-нардепа Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также замглавы Офиса президента Украины Олега Татарова. Кроме того, Клименко является старшим группы прокуроров по делу экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности Олега Гладковского.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП “в ближайшие месяцы”.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент. Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона “О прокуратуре”). Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января 2021 года и продолжался до 15 февраля. Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ. Генпрокурор Ирина Венедиктова 10 ноября высказывала ожидания, что нового главу САП назначат до конца года. Такие же надежды озвучивал Зеленский.

Несколько заседаний комиссии по отбору главы САП в конце ноября – начале декабря были сорваны. По словам руководителя общественной организации “Центр противодействия коррупции” Виталия Шабунина, это происходило из-за “подконтрольных Банковой членов комиссии”. В конкурсе на должность главы САП происходят “неприятные, непрозрачные, нелогичные вещи”, а действия некоторых членов комиссии выглядят странно, считает директор НАБУ Артем Сытник.

Клименко в конкурсе на должность главы САП набрал 246 баллов, другой финалист – прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – получил 229 баллов. Эти результаты огласили 21 декабря, однако и в этот день, и на следующем заседании, 24 декабря, утвердить фактический результат и направить его в Офис генпрокурора комиссия не смогла – за такое решение отказывались голосовать члены комиссии, делегированные Верховной Радой.

29 декабря посольство США в Украине призвало конкурсную комиссию вернуться к работе и “утвердить свой выбор”. Однако комиссия с тех пор не собиралась, а дата ее следующего заседания пока неизвестна.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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