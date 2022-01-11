 

В Женеве прошли переговоры США и РФ, в Украине несовершеннолетним пообещали выплаты за вакцинацию. Главное за день

11.01.2022, 0:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переговоры США и России

Вечером в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Российскую делегацию возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы минобороны Александр Фомин, делегацию США – замгоссекретаря США Венди Шерман. Переговоры проходили в закрытом формате, они продолжались около 7,5 часов без учета перерыва на обед.

Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

Ситуация в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане находятся 2030 военных и 250 единиц техники военной миссии стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности. По словам Токаева, военнослужащие из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана заняты прикрытием и обеспечением безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

Президент Казахстана заявил на видеосаммите с участниками ОДКБ, что на его страну напали “международные террористы”.

Несовершеннолетним заплатят по 1 тыс. грн

Украинцы в возрасте 12–18 лет, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, смогут получить 1 тыс. грн. Соответствующее поручение Кабмину дал президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании.

В Минздраве Украины сообщили, что почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Среди лидеров по количеству сделанных прививок от коронавируса – Киевская (58,2%), Полтавская (55,4%) и Днепропетровская (52,7%) области.

Война на Донбассе

10 января на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Они получили ранения, несовместимые с жизнью.

Международные резервы Украины

Международные резервы Украины в 2021 году выросли на $1,8 млрд, или на 6%, и по состоянию на 1 января 2022 года составили $30,94 млрд.

США выделили Украине $200 млн

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала выделение $200 млн на дополнительную военную помощь Украине. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд. Она получила эту информацию от четырех источников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / В Канаде создали аппарат для быстрого отрезвения

30.04 / Самолет рейса Тюмень – Сочи вынужденно сел в Самаре из-за пассажира

01.01 / Выпущен газовый нагреватель с нулевыми потерями тепла

15.04 / Мясников дал совет по борьбе с головной болью

08.01 / “Была команда убрать охрану”. Экс-советник Назарбаева заявил о “страшном преступлении” спецслужб Казахстана

20.01 / Макрон призвал новую администрацию США вернуться к борьбе с терроризмом

12.03 / Стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V»

29.07 / Названы условия получения кешбэка за туры по России

29.09 / “Такая красивая!” 83-летняя Джейн Фонда в обтягивающем наряде снялась для обложки польского глянца

25.10 / “Я в положении”. Судья шоу “Танцы со звездами” Кухар сообщила о третьей беременности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика