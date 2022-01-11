Украина планирует запустить до 2025 года восемь спутников – глава Госкосмоса

Он отметил, что в программе есть три главных направления: создание космических систем наблюдения Земли и ракетной техники, внедрение космических технологий на рынке услуг и масштабные исследования и разработки.

“Конкретнее: восемь украинских спутников на орбите – один аппарат средней пространственной разрозненности, шесть аппаратов – высокой (1 метр) и один – сверхвысокой (0,5 метра)”, – объяснил Тафтай.

Также в планах Госкосмоса – создание ракетно-космических комплексов тяжелого класса (Зенит-7Н), ракеты-носителя среднего (“Циклон-4М”) и легкого (“Циклон 1”) классов и разработка комплекса сверхлегкого класса.

Контекст:

В марте 2021 года Тафтай говорил, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников, которые будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.

22 декабря 2021 года американская компания SpaceX перенесла запуск украинского спутника “Січ-2-30”, который должен был состояться 10 января на мысе Канаверал в штате Флорида (США), на 13 января.

Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник. Он получил международную регистрацию в октябре 2021 года.

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