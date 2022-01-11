Guardian – Путин объяснил беспорядки в Казахстане вмешательством извне

На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ российский президент заявил, что массовые волнения в Казахстане были спровоцированы из-за рубежа. При этом, по его словам, меры, принятые Москвой и её союзниками, ясно показали, что они не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и не дадут реализовать сценарии «цветных революций», пишет The Guardian.



Associated Press

Владимир Путин заявил, что беспорядки в Казахстане были результатом иностранного вмешательства. По словам российского лидера, возглавляемый Москвой военный блок должен предпринять шаги, чтобы предотвратить будущие попытки повлиять на ситуацию в регионе, пишет The Guardian.

«События в Казахстане не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств», — заявил Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Именно этот альянс отправил 2,5 тыс. военнослужащих в Казахстан по запросу его президента Касыма-Жомарта Токаева, поясняет издание.

В ОДКБ также входят Белоруссия, Киргизия, Армения и Таджикистан. Организация «никогда раньше не развёртывала свои войска», и многие в Казахстане «выражают крайнюю обеспокоенность» относительно российского военного присутствия, считает The Guardian.



«Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций», — сказал Путин. Кроме того, на взгляд президента, казахстанские протесты показали опасность социальных сетей и нерегулируемого интернета.

Эти заявления отражают представления российского президента о том, что бывшие советские страны «должны находиться в сфере влияния Москвы». Он также придерживается мнения, что происходящие там народные выступления организуются и финансируются из-за рубежа, считает The Guardian.

Между тем в Женеве начались переговоры между делегациями США и России. Москва требует от Вашингтона нового соглашения о безопасности на фоне опасений, что Путин «готов отдать приказ о дальнейшем вторжении на Украину». Стремительно развивающиеся события в Казахстане «застали Кремль и других региональных игроков врасплох», полагает издание.

Протесты начались из-за резкого роста цен на топливо и быстро распространились по стране. Инициативу перехватили «агрессивные группировки», которые взяли штурмом правительственные здания и аэропорт в Алма-Ате. Волнения сопровождались массовыми грабежами, обращает внимание The Guardian.

На встрече ОДКБ Токаев назвал волнения «попыткой государственного переворота», запущенной некими внутренними и внешними силами. «Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков… стала очевидной главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти», — заявил президент.

Токаев неоднократно называл агрессивно настроенных демонстрантов бандитами и террористами и отдавал приказ стрелять в них на поражение без предупреждения. Хотя, по словам президента, ситуация в Казахстане нормализуется, охота на экстремистов продолжается.

Накануне казахские власти заявили, что в результате беспорядков погибли 164 человека, в том числе трое детей. МВД республики объявило, что силы безопасности задержали почти 8 тыс. человек. Неясно, скольким из них будет предъявлено обвинение.

Между тем прозрачность расследования вызывает у некоторых сомнения. Повод для них дал недавний телерепортаж с избитым мужчиной, который признался, что ему заплатили за то, чтобы он приехал из Киргизии и принял участие в протестах.

Киргизские зрители вскоре опознали в подозреваемом Викрама Рузахунова, известного джазового музыканта, часто гастролировавшего в Казахстане. Сообщается, что после ноты протеста из Бишкека мужчину освободили из-под стражи, отмечается в статье.

На прошлой неделе в Казахстане отстранили, а затем арестовали по подозрению в госизмене «влиятельного главу спецслужб» Карима Масимова. Хотя до сих пор не было представлено никаких доказательств иностранной поддержки беспорядков, многие предполагают, что группы внутри местной элиты использовали протестное движение для урегулирования разногласий, заключает The Guardian.