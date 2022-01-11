 

CNN – после выигранного суда в Австралии у Джоковича появился шанс показать характер на Australian Open

11.01.2022, 0:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Австралийский суд отменил решение властей страны об аннулировании австралийской визы, выданной первой ракетке мира Новаку Джоковичу, передаёт CNN. Как отмечается в материале, если теннисист всё же сможет принять участие в Australian Open, то он без сомнения продемонстрирует свой решительный настрой. Причиной, по которой спортсмена хотят выслать из страны, стала его позиция в вопросе вакцинации.

Прямо сейчас срочная новость со свежими подробностями. В Австралии судья окружного суда отменил решение об аннулировании австралийской визы первой ракетки мира Новака Джоковича. Он будет немедленно отпущен из места содержания мигрантов.

За подробностями давайте обратимся к сотруднику редакции мировых новостей спорта Патрику Снеллу, который находится в Атланте, и к Бену Ротенбергу в Мельбурне. Последний работает старшим редактором журнала Record, а также ведёт подкаст No challenges remaining.

Патрик, давайте начнём с вас. Возможно, это стало для многих неожиданностью, если принять во внимание жёсткие правила, о которых было заявлено федеральным правительством. Спортивный вопрос, как я полагаю, состоит в следующем: выбьет ли случившееся его из колеи в плане оставшегося времени на подготовку или, наоборот, воодушевит его, сделав тем самым соперником, каким он является?

ПАТРИК СНЕЛЛ, журналист CNN: Да, самый серьёзный соперник. Майкл, он серьёзно мотивирован продолжать и творить историю. Напомню, что сейчас на кону: он пытается стать самым успешным теннисистом в истории этого вида спорта. На турнирах Большого шлема он завоевал 21 кубок. Несомненно, очень серьёзный показатель.

По-моему, то, что он пережил за последние несколько дней, свидетельствует о том, через что он готов пройти, практически испытывая страдания, чтобы достичь своей цели.

Знаете, если взглянуть на его становление, на всё, через что он прошёл, чтобы добиться этого, на связанные с семьёй вызовы в юном возрасте, — ведь в той части света, где он вырос, к невзгодам было не привыкать, — то я бы сказал, что без сомнения он извлёк выгоду из возникшей ситуации.

Я действительно считаю, что если у него дела будут обстоять так же, как сейчас, — хотя как знать, мы всё ещё ожидаем новых поворотов и перипетий, которых в этой саге уже было предостаточно, — и если он примет участие в соревнованиях, то он, без сомнения, будет настроен решительно.

Майкл, в завершение хотел бы повторить слова, произнесённые Ником Кирьосом несколько дней назад. Так вот, он сказал, что если ему (Джоковичу. — ИноТВ) всё же дадут возможность играть, то столкнуться с ним вряд ли кому-то захочется. Australian Open стартует уже через неделю. Майкл.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / В Великобритании новый рекорд заболеваемости COVID-19 за сутки — больницы Лондона переполнены

16.04 / “Она была такой храброй”. “Танцующий миллионер” Вакки рассказал, как его пятимесячная дочь перенесла операцию

29.06 / Гендиректор ВОЗ: Большинство людей по-прежнему восприимчивы к коронавирусу, пандемия ускоряется

11.10 / “Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!”, “Такие взрослые”. Галкин показал детей от Пугачевой

31.05 / Россия продлила запрет на авиасообщение с Турцией. Летать могут разрешить не ранее июля – СМИ

29.11 / Иран согласился работать по ядерному треку на переговорах по СВПД

14.04 / В РФ создали инновационную технологию для очистки тканей

07.05 / Лукашенко назвал условие проведения досрочных выборов президента в Беларуси

14.08 / ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными

11.03 / СБУ разоблачила группу, которая производила и сбывала оптовые партии синтетических наркотиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика