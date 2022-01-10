Китайский космический модуль обнаружил воду на Луне

Космический аппарат Chang’е-5 приземлился на одном из самых молодых морских базальтов, расположенном в средней широте на Луне, и доставил образцы массой 1,7кг. Перед тем, как взять пробы лунного грунта и доставить его на Землю, лунный минералогический спектрометр на борту модуля измерил спектральную отражательную способность реголита (остаточного грунта, являющегося продуктом космического выветривания породы).

Вода поглощает инфракрасное излучение с длинной волны около 2,85 мкм, именно это позволяет обнаружить ее присутствие на спектре. Однако тепловое излучение горячей поверхности Луны может замаскировать следы воды, в связи с чем ученые использовали модель тепловой коррекции для спектров.

Количественный спектральный анализ показал, что лунный грунт в месте посадки содержит менее 120 частей на миллион воды, а легкая и пузырчатая порода, которую также проанализировали, показала более сильное поглощение на длине волны 2,85 мкм. Это соответствует приблизительно о 180 ppm (миллионных доль) воды, что может свидетельствовать о дополнительном источнике воды в недрах Луны.

Контекст:

Chang’е-5 – китайская автоматическая межпланетная станция, запущенная в рамках беспилотной возвращаемой миссии исследования Луны. 23 ноября 2020 года аппарат был запущен, 1 декабря прилунился, собрал образцы грунта с поверхности Луны, а 16 декабря эти образцы были доставлены на Землю, сообщал Space News.

В 2020 году стратосферная обсерватория Национального космического агентства США обнаружила, что вода присутствует в кубическом метре лунного грунта в количестве от 100 до 412 частей на миллион, что эквивалентно бутылке воды объемом 0,3 литра.

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