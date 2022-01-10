 

Белый дом “тихо” выделил $200 млн на помощь Украине – CNN

10.01.2022, 23:36, Новости дня
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“Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере $200 млн в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины, что вызвало опасения возобновления вторжения”, – написала она.

Журналистка уточнила, что получила ту информацию от четырех источников, но не уточнила от каких.

The Biden administration quietly authorized an additional * 200 million in security assistance to Ukraine in late December amid a Russian troop buildup along Ukraine’s borders that has sparked fears of a renewed invasion, 4 sources tell me, @NatashaBertrand & @MarquardtA.

— Kylie Atwood (@kylieatwood) January 10, 2022

Контекст:

В середине декабря телеканал NBC News сообщал, что США подготовили пакет дополнительной военной помощи для Украины на сумму $200 млн в последние недели, но отложили доставку помощи. Один из собеседников канала тогда говорил, что есть много других вариантов дальнейшей поддержки Вооруженных сил Украины, что включает, в том числе крупный пакет помощи, если Россия решится на вторжение.

США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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