 

Бывший “банкир Кремля” Пугачев проиграл суд о взыскании с России $14 млрд

10.01.2022, 23:36, Новости дня
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Бизнесмен пытался оспорить решение испанского суда за 2020 год, обязавшего его выплатить России $5,8 млн, отмечает агентство. Тогда бизнесмен требовал от России $14,5 млрд.

“Апелляционная инстанция не стала рассматривать нашу жалобу, просто написали, что они доверяли арбитрам, что, в общем, нонсенс, но не неожиданность”, – сказал Пугачев.

“РИА Новости” утверждают, что в постановлении палаты по гражданским и уголовным делам суда говорится, что решение “не предусматривает какого-либо обжалования”.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Пугачев говорил, что иск он подал “не сразу, так как его устраивала его жизнь. “Но когда российские власти сказали, что я украл миллиард долларов, украв у меня 15, я совсем огорчился. Я сказал адвокатам готовить иск”, – отмечал бизнесмен.

Контекст:

В 1990-х Пугачев входил в близкое окружение первого президента РФ Бориса Ельцина, был одним из руководителей его предвыборного штаба в 1996 году. В начале 1990-х в Ленинграде познакомился с Путиным.

По словам бизнесмена, с Путиным с конца 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно. В СМИ Пугачева называли “банкиром Кремля” и “банкиром Путина”.

Сейчас Пугачев живет во Франции, где получил гражданство. В России против Пугачева возбуждено уголовное дело о хищении средств “Межпромбанка”. На родине он заочно арестован. 

В 2015 году Пугачев подал к России иск в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Он обвиняет российские власти в экспроприации четырех его активов. Источники российского агентства РБК из окружения Пугачева сообщали, что основанием для подачи иска стало принудительное отчуждение его активов, среди которых – судостроительные предприятия, Енисейская промышленная компания, земли в Московской области и др.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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