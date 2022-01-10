 

Катки, музеи и театры Санкт-Петербурга в праздники остались полупустыми из-за неудачных решений Смольного

10.01.2022, 23:32, Новости дня
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Посетителей отпугнули ограничительные меры, которые правительство предприняло для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Новогодние развлечения в Санкт-Петербурге прошли без толп туристов и местных жителей. При этом в последнее время в городе открылись катки, тематические выставки, а в театрах начали показывать новые постановки. Вот только ограничительные меры, которые ввело правительство Санкт-Петербурга, привели к тому, что новогодние развлечения не привлекли большого количества людей.

 «Мы старались создать новогоднюю атмосферу в каждом районе — и в центре, и в новостройках, чтобы праздник пришел в каждый дом. Для активного отдыха на открытом воздухе организованы катки, которые традиционно пользуются особой популярностью у наших жителей. Петербуржцы отдали им должное, о чем говорят высокие цифры посещаемости. Обязательно продолжим этот опыт», — сообщил губернатор Александр Беглов.

Согласно официальной статистике за время новогодних каникул театры, музеи и катки посетили около 236 тысяч человек. При этом большая часть жителей Петербурга предпочла провести время дома за просмотром онлайн-трансляций, которые набрали огромные количества зрителей. Так, рождественский проект «Морская зимняя сказка» в Кронштадте посмотрели более 370 тысяч человек. В свою очередь детский новогодний спектакль «Снегурочка» и вовсе посмотрели около миллиона человек.

Жители города выбрали онлайн-развлечения по причине странных ограничительных решений, которые принял Смольный. Они затронули правила и режимы работы общественных мест, общепита, а также культурных заведений.

Новогодний Санкт-Петербург был завален неубранным снегом. Местные жители в отчаянии и до сих пор страдают от непогоды, а туристы увидели Северную столицу во всей своей «красе».



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