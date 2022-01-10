Polityka – Запад протянул России руку — Москва хочет оторвать её по локоть

Эта неделя, возможно, станет самой важной за последние 25 лет, ведь впервые с 1997 года Запад сядет за стол переговоров с Россией, чтобы обсудить вопросы безопасности в Европе, пишет польский журналист Марек Сверчиньский. В издании Polityka он подчёркивает, что в результате компромисса с Западом окрепшая в военном и международном плане РФ сможет получить слишком много и слишком дёшево.



AP

Эта неделя, возможно, самая важная за последние 25 лет, пишет в издании Polityka польский журналист Марек Сверчиньский. «Дипломаты из Америки, РФ и Европы начинают серию переговоров, которых мир не видел уже четверть века. Они могут вылиться в реальность, в которой мы себя будем чувствовать куда менее комфортно», — предупреждает аналитик. По его мнению, особая опасность этих переговоров кроется в том, что принятые в ходе них решения не будут обнародованы, а в их последствиях можно будет убедиться лишь спустя годы. «Однако нет никаких сомнений в том, что если серьёзно воспринять анонсированные темы переговоров между Россией, США и НАТО, которые должны состояться на этой неделе, это может предрешить судьбу нашей части Европы. Или, по крайней мере, это будет чрезвычайно важно для неё», — добавляет он.

Впервые с 1997 года Запад сядет за стол переговоров с Россией для того, чтобы обсудить вопросы безопасности в Европе, расширения НАТО и военной активности Североатлантического альянса вблизи границ России. Последний раз, когда такая встреча имела место, НАТО вовсю готовилось к принятию первых стран, находящихся ранее в орбите влияния Советского Союза. Сверчиньский уверен, что это был исторический момент, ставший свидетельством однополярного мирового порядка, в котором господство Америки было бесспорным и абсолютным. Он напоминает, что 25 лет назад РФ при Ельцине была слабой, разворованной и погружённой в хаос, следовательно, она просто-напросто не в состоянии была выдвинуть жёстких условий. Тогда из осторожности, наивности или убеждённости в том, что РФ выполнит взятые на себя обязательства, а Европа станет «объединённой, богатой, свободной и живущей в мире», Запад предложил Кремлю гарантии. Изменение границ НАТО на карте не приравнивалось к приближению опасного военного потенциала слишком близко к России. «Даже ввиду агрессии РФ в 2008-м и 2014 году Запад решил не отказываться от этой надежды…», — подчёркивает журналист.

Он обращает внимание на то, что от предложенного НАТО диалога постепенно отказывалась сама Россия, которая решила сделать ставку на силу. Со временем отношения на линии РФ — НАТО и Москва — Вашингтон стали хуже, чем даже во время холодной войны, поэтому сегодняшняя атмосфера совершенно иная, чем она имела место при подписании договора четверть века назад. РФ Путина в состоянии выдвигать условия и угрожать силой при любой подходящей возможности, ведь российские солдаты находятся на Украине, в Белоруссии, Закавказье, Сирии, Африке, Мьянме и уже несколько дней в Казахстане. Российская армия, в которую последние 20 лет только и инвестировали, показывает, что в течение 12 часов она в состоянии отправить десантников в любую точку бывшей империи а, при необходимости, даже в другое полушарие земного шара.

«Россия вернулась в игру, поэтому она требует восстановления сферы влияния Советского Союза и ограничения свободы манёвра НАТО как в политическом плане — путём запрета приема новых членов, так и в военном — путём запрета определённых видов вооружений. Эти требования сопровождаются угрозами, а тем временем Америка переживает период одержимости Китаем», — поясняет Сверчиньский. Он обращает внимание на то, что США более не в состоянии сражаться на двух фронтах одновременно, с двумя сильными противниками. «Как это ни парадоксально, но сегодня именно Китай считается более предсказуемым соперником, и чем больший риск представляет собой Россия, тем больше соблазн снизить его», — добавляет он.

Вариант перезагрузки с Россией сам по себе выступает дискредитировавшей себя идеей, поэтому сегодня почти никто не говорит о ней открыто. При этом, однако, слышны голоса, призывающие к соглашению, к смягчению самых острых споров, к тому, чтобы «припарковать» российскую проблему до лучших времён, особенно учитывая тот факт, что Украина не является союзником США, связанным договорами. Конечно, они чувствуют моральное обязательство поддержки Киева и оказания ему помощи, но воевать они не будут. Они предпочитают меньшее зло, то есть вести переговоры, нежели видеть танки на украинских улицах. «Видя протянутую ладонь, РФ хочет оторвать у Запада всю руку, и вооружённым образом. Поэтому вопрос Украины в её предложениях по новому договору о безопасности стоит в стороне. Беспокойство РФ в основном вызывает НАТО и военное присутствие США в Европе», — отмечает он.

Кремль предлагает «прекращение огня» на своих условиях и по завышенной цене, создавая иллюзию мира, благодаря которому Америка получит время для разработки стратегии в отношении Китая и военного урегулирования. РФ соблазняет «миром» в Европе, который позволил бы Америке вывести свои войска и понизить уровень военного «обслуживания» НАТО. Европа без США стала бы «безопасной» для России. «Это было бы воплощением мечты Путина о возрождении империи без завоеваний, путём согласованного демонтажа европейского порядка. Он уже запустил эту игру и знает, что ему есть с кем в неё поиграть», — подчёркивает польский журналист.

По его мнению, будущее Европы и НАТО после недели, начавшейся сегодня, в большей степени зависит от масштаба и типа возможного компромисса. Если его не будет, тогда противостояние продолжится и риск конфликта с Россией лишь возрастёт. В худшем случае в Европе разразится война, которая будет очень опасной. В качестве второго сценария развития событий он называет «гнилой компромисс», в рамках которого РФ получит слишком много, и это будет очень дёшево. Однако такой вариант может поставить под сомнение позицию США, раскол между союзниками, а в результате даже распад самого НАТО.