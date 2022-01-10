В МГУ назвали условие для продолжения обучения девятилетней студентки

Девятилетняя студентка Алиса Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану, в случае успешной сдачи сессии, сообщила пресс-служба факультета психологии МГУ.

«В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом», – передает РИА «Новости» сообщение.

По словам пресс-службы, факультет психологии по-прежнему надеется на разумный взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в части реалистичности и адекватности их оценки готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов заявил о необходимости приостановить обучение Алисы Тепляковой в МГУ, поскольку это может повлечь за собой нарушения психического развития ребенка. Позже отец Алисы Тепляковой Евгений раскритиковал предложение Асмолова приостановить обучение девочки.

Напомним, отец маленькой студентки первого курса МГУ устроил в университете скандал: после того, как девочка дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию.

Мужчина заявил, что написал на сотрудников вуза заявление в полицию за то, что педагоги якобы удерживали его дочь во время экзамена, а также сообщил о намерении обратиться в суд.

После инцидента на психологическом факультете рассказали газете ВЗГЛЯД, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил у нее выдающихся успехов при освоении дисциплин из учебного плана.

Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец». Член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД удивился, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком, и назвал поступление девочки на психфак МГУ в девятилетнем возрасте изощренным издевательством.