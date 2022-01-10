Российские десантники приступили к охране аэропорта в Алма-Ате

В Алма-Ате аэропорт охраняет теперь личный состав подразделения ВДВ России, сообщили 10 января в Минобороны России.

«Личный состав подразделения ВДВ из состава миротворческого контингента с начала переброски на аэропорт Алматы Республики Казахстан приступил к охране и обеспечению безопасности международного аэропорта», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Согласно данным ведомства, военные будут нести службу круглосуточно на постах и наблюдательных вышках, осуществляя патрулирование территории и периметра аэропорта на бронетранспортерах в составе групп.

Также российские миротворцы совместно с коллегами из Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана выполняют задачи по охране теплоэлектростанций, хлебокомбинатов, телецентров и предприятий водоснабжения.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.

Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.