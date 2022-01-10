 

Мнение: Лавуазьян не сдержался (с)

10.01.2022, 22:56, Разное
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В нынешнем мире торжествующего абсурда ничему удивляться уже не приходится, но кое-что выходит особенно забавным. Например, как вам такое «информационное сообщение», кое сейчас повторяется на всех новостных сайтах: «РФ и США завершили переговоры в Женеве»? Я один раз наткнулся, второй – ну, думаю, дураки какие-то пишут, совсем обленились на этом сайте… И на этом… А потом смотрю – да так оно ВЕЗДЕ написано! Так, разве что слова и буквы переставляют. «Переговоры между РФ и США завершились в Женеве», «В Женеве завершили переговоры Россия и Америка».

Ладно, послушал радио: там не подвели, включили некоего «эксперта». Неизвестный эксперт (в радио, понятно, КовидФМ) непонятно с чего оказался в диком воодушевлении, выдал тираду на 3 минуты, всю примерно в таком духе: «Это был абсолютно честный, откровенный, бескомпромиссный разговор! Стороны прямо говорили друг другу всё, не стесняясь, не пытаясь ничего скрыть, не проявляя какой-то ложной скромности, не прибегая к дипломатическим реверансам! Не зря все говорят, что разговор оказался невероятно полезным, он поможет сторонам намного лучше понимать друг друга, чувствовать партнера, гораздо четче и вместе с тем конкретнее ощущать что именно надо, в чем заключаются главные озабоченности, «красные линии», что именно необходимо сделать, чтобы уладить возникшие разногласия, как стремиться к наиболее полному взаимопониманию – в то же время не допуская излишних обострений, по поводу которых у сторон уже также сложилось понимание, что их нельзя доводить до красной черты, одинаково неприемлемой для обоих сторон!» И т.д.

Опять, ничего не поделать, вспоминаю бессмертное произведение Ильфа и Петрова:
«До Магистрали было еще далеко, ничего достопримечательного еще не случилось, и все же московские корреспонденты, иссушаемые вынужденным безделием, подозрительно косились друг на друга.
«Не узнал ли кто-нибудь чего-нибудь и не послал ли об этом молнию в свою редакцию?»
Наконец Лавуазьян не сдержался и отправил телеграфное сообщение:
«Проехали оренбург тчк трубы паровоза валит дым тчк молнируйте инструкции аральское море лавуазьян».
Тайна вскоре раскрылась, и на следующей же станции у телеграфного окошечка образовалась очередь. Все послали короткие сообщения о бодром настроении и о трубе паровоза, из коей валит дым».

Блин, вот ведь идиоты. Надо ли понимать, что переговоры завершились полным провалом, и единственным следствием будет, как обычно, невероятный рост заболеваемости в России омикроном прямо с завтрашнего дня, полный локдаун на год и повсеместные куар-коды через массовые расстрелы непокорных, сопровождаемые непрерывным бухтением на тему «Америка строит козни»?

Ильф-Петров, кстати, угадали вообще практически всё – даже фамилию Лавуазьян. Молнируйте инструкции, что теперь дальше.

Источник: Размышления вольного социолога



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