 

Минобороны РФ доложило о вывозе более 1,4 тысячи россиян из Казахстана

10.01.2022, 22:56, Разное
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Самолеты военно-транспортной авиации РФ вывезли из Казахстана в общей сложности 1461 россиянина. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

«Находясь в отелях, они [граждане РФ] обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении. Эвакуированные граждане — это туристы, которые приехали в Казахстан на новогодние праздники, уточняют в ведомстве.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что около 1,6 тысячи российских жителей обратили в дипломатические представительства РФ с просьбой помочь им покинуть Казахстан.

Вывоз россиян из Казахстана начался 8 января, в этот день в Россию вернулись 25 человек. 5 января протестующие временно захватили аэропорт Алматы, авиасообщение было приостановлено.

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1 января в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались — они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы.

После потасовок с жителями правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение в двух регионах страны. По данным МВД РК, более 200 человек были задержаны за «нарушения общественного порядка».

Источник: Новая газета



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