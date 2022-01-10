 

“Счастливая женщина некрасивой не бывает”. 46-летняя Могилевская снялась без лифчика

10.01.2022, 22:52, Новости дня
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“Не доводите себя до состояния, когда вы продаете квартиру ради того, чтобы поменять лицо! Я помню, впервые поймала себя на страхе постареть лет в 18. И с тех пор я наблюдаю, как по-разному люди вокруг меня реагируют на свое взросление”, – написала Могилевская.

46-летняя певица добавила, что у некоторых ее подруг страх старения дошел до панического состояния.

“Нужно искать секрет в том, почему некоторые пожилые люди имеют счастливое лицо и чувствуют себя гармонично, а некоторые ­– так и не смирились с пришедшей старостью, имеют злобный и ворчливый характер. Я думаю, что здесь, как никогда, применимо мое любимое правило: счастливая женщина некрасивой не бывает”, – написала Могилевская и призвала подписчиц “ехать в Индию в поисках счастья”.

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A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра “Родина”, Киевского театра эстрады, еврейского театра “Штерн”. Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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