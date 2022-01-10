Музыкант из Кыргызстана, которого задерживали в Казахстане, заявил, что оговорил себя, послушав сокамерников

“Это ложные показания”, – сказал музыкант.

На вопрос, откуда у него синяки и почему он хромает, Рузахунов ответил, что при его задержании 7 января по пути из Алматы (Казахстан) в Бишкек (Кыргызстан) “было жесткое задержание с применением силы”.

Пианист отметил, что в камере с ним находились еще несколько граждан Кыргызстана, и от них он узнал, как можно выйти на свободу.

“Я услышал, что это был легкий путь для того, чтобы побыстрее вернуться домой, и поэтому решил использовать. […] Я услышал о том, что если скажешь такое признание, то есть возможность, что тебя экстрадируют в Бишкек”, – сказал Рузахунов.

Он подчеркнул, что не участвовал в массовых мероприятиях в Казахстане, а задерживавшим его военным говорил, что он музыкант.

Пианист также поблагодарил власти Кыргызстана за помощь в освобождении.

https://www.facebook.com/kloop.kg/videos/900517317329536/

9 января государственные телеканалы Казахстана Qazaqstan и “Хабар 24” опубликовали со ссылкой на МВД страны видео допроса одного из задержанных в Алматы, который, как утверждается, прилетел из Кыргызстана, чтобы за $200 участвовать в протестах. Он оказался известным музыкантом. Кыргызстан направил ноту протеста из-за его задержания.

10 января стало известно, что Рузахунова освободили из-под стражи.

Контекст:

2 января в Казахстане начались митинги, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности, куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявлял ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики объявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана утверждали, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января власти сообщили о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что “спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов”.

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