CBS News – в США на фоне рекордных показателей заражения «омикроном» больницы испытывают нехватку медперсонала

В США на фоне распространения варианта «омикрон» зафиксированы ошеломляющие рекордные показатели — 648 тысяч новых случаев заражения за сутки, пишет CBS News. В результате этого по всей стране выросло число госпитализаций, а каждая четвёртая больница теперь испытывает критическую нехватку медперсонала.

Добрый вечер! Я Ирика Сарджент, мы вещаем из Чикаго. Адриана Диас завершила свою работу. Крайне заразный вариант «омикрон» бьёт рекорды по заражению ковидом. Больницы и медперсонал по всей стране перегружены.

Число американцев, которых госпитализируют с вирусом, достигло самой высокой за год отметки. (Медицинские. — ИноТВ) организации сообщают о рекордном всплеске случаев. Количество новых случаев достигло ошеломляющего среднего показателя — 648 тысяч в день, что означает рост на 228 процентов по сравнению с тем, что было две недели назад.

На связи из Лос-Анджелеса корреспондент CBS News Лилиа Лусиано. Она сообщит нам последние данные. Лилиа, добрый вечер!

ЛИЛИА ЛУСИАНО, корреспондент CBS News: Добрый вечер, Ирика. «Омикрон» лёг тяжёлым бременем на национальную систему здравоохранения. Здесь, в Калифорнии, ежедневно в больницы поступают как минимум 600 человек. И пока нет никаких признаков замедления.

Некоторые больницы отказываются принимать машины скорой помощи и испытывают нехватку коек в отделениях интенсивной терапии, поскольку они столкнулись с риском утратить контроль над ситуацией. Многие койки занимают непривитые больные, среди которых молодые дети.

ЖЕНЩИНА: Мы вернулись туда, откуда начали, к тому моменту, когда люди по всей стране ищут (свободные. — ИноТВ) койки.

Это не просто резкий наплыв новых пациентов. По всей стране каждый четвёртый медицинский центр теперь испытывает критическую нехватку персонала. Количество госпитализаций, спровоцированных волной «омикрона», выросло на 60 процентов за прошедшую неделю.

Доктор Кэролайн Голдцвайг из больницы Cedars-Sinai.

КЭРОЛАЙН ГОЛДЦВАЙГ, больница Cedars-Sinai: Последние несколько недель мы, к сожалению, наблюдаем невероятный ковидный взрыв.

ЛИЛИА ЛУСИАНО: Кто эти пациенты?



КЭРОЛАЙН ГОЛДЦВАЙГ: Умирают в основном непривитые пациенты. И такие люди с большей вероятностью получают постковидный синдром.



Живущий близ Чикаго, Брайан Данливи говорит, что его 83-летний брат прождал 17 часов в приёмном отделении больницы.

БРАЙАН ДАНЛИВИ: Никто не спросил его, как он себя чувствует. Никто не спросил его, голоден ли он. Никто. Он спал в кресле-каталке.

И пока по всей стране случаев «омикрона» становится всё больше и больше, растут очереди из желающих сделать тест на коронавирус. Сообщает корреспондент CBS News Майкл Джордж.

МАЙКЛ ДЖОРДЖ, корреспондент CBS News: Здесь, в Нью-Йорке, в больницах остаются более 11 тысяч людей, а спрос на тестирование всё ещё высок. Сообщается, что только что был достигнут очередной рекордный показатель за сутки — более 90 тысяч новых случаев. Эта ситуация вызывает тревогу у многих жителей Нью-Йорка.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Думаю, мы делаем всё, что в наших силах. Сейчас по-настоящему сложно. Всё это, скажем так, застало нас врасплох.

МАЙКЛ ДЖОРДЖ: Губернатор Кэти Хокул также объявила о том, что штат требует от медперсонала пройти ревакцинацию, и варианта предъявить результаты тестов уже нет.

Лос-Анджелес только что побил рекорд этой пандемии по количеству новых случаев за сутки. А теперь Калифорния присоединилась как минимум к 23 другим штатам, которые привлекли на помощь Национальную гвардию.

ЛИЛИА ЛУСИАНО: Многие больницы по всей стране отменяют несрочные хирургические операции. А с сегодняшнего дня в общей сложности 40 больниц Нью-Йорка вынуждены откладывать процедуры непервостепенной важности как минимум на две недели. Ирика.

С нами на связи из Лос-Анджелеса была Лилиа Лусиано. Благодарю вас.

Дата выхода в эфир 09 января 2022 года.